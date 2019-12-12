Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi - Son Dakika

Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi

6 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi.

Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

Tedbir olarak tüm öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını, ilçedeki hastanede ilk müdahalesi yapılan öğrencilerden bazılarının Çorum'a sevk edildiğini dile getiren Çiftçi, "Olayla ilgili bizim tarafımızdan idari, savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdik." dedi.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda aile Osmancık Devlet Hastanesi'ne geldi. Çocuklarının durumu hakkında bilgi alan aileler, kent merkezine sevk edilen çocuklarına eşlik etti.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da belirli aralıklarla hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alıyor.

Bu arada, öğrencilerin yanı sıra 2 nöbetçi öğretmenin de tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

8 öğrenci taburcu edildi, 95'inin tedavisi sürüyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı yurtta 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmıştır."

Tüm öğrencilere, velilere ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"103 öğrencimizden 52'si Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum merkeze sevk edilmiş olup, 8 öğrencimiz Çorum Özel Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. 13 öğrencimizin Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde tedavileri devam etmektedir. Kalan 30 öğrencimiz ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmekte ancak hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."

Başsavcılık soruşturması

Bu arada olayla ilgili Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kolluk kuvvetlerince olay yeri incelemelerinin yapıldığı, mağdurların sağlık durumlarının takip edildiği ve olaya ilişkin beyanlarının alındığı öğrenildi.

Bilirkişi incelemesi de yaptıran başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Her türlü ihtimali değerlendiren başsavcılık, varsa kusurlu olanların tespiti ve ihmal olup olmadığını da araştırıyor.

Mağdur beyanlarının alınmasının ardından oluşturulacak raporda olayın bütün ayrıntılarının yer alacağı belirtildi.

Başsavcı, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı
Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
00:30 Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl... - Son Dakika
00:29 Demonstration in Algeria as presidential elections take place - Son Dakika
00:28 Budapeşte'de kitap tanıtımı - Son Dakika
00:18 İzmir'de kimyasal sıvı içen genç, iki gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
00:18 İş yerinden 25 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:37:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]