Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika

Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü

6 saat önce

Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü, System.String[]

Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz'den (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve giren polis, anne ve oğlunu hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve polislerce yapılan kontrolde Güleser ve Murat Gökgöz'ün öldüğü belirlendi.

Anne ve oğlunun cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güleser ve Murat Gökgöz'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtildi.

Çorum, Kale, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm
Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı Son dakika: Trump'tan Kasım Süleymani suikastıyla ilgili yeni açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık, savaş başlatmak için değil Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı

Son Dakika Haberleri
03:10 Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan konvoya yapılan saldırıda 6 kişi öldürüldü - Son Dakika
03:08 Bağdat'ın kuzeyinde Haşdi Şabi komutanlarını taşıyan bir konvoya daha hava saldırısı düzenlenerek,... - Son Dakika
02:23 KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN TAKSİYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
02:22 Bolu'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
02:22 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 03:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]