Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kaya Kütlesi Yola Düştü

Çorum'da Kaya Kütlesi Yola Düştü

2 saat önce

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde yamaçtan kopan kaya, karayoluna düştü.

Çorum'da Kaya Kütlesi Yola Düştü, System.String[]
ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde yamaçtan kopan kaya, karayoluna düştü. Karayolları ekipleri, kayayı kaldırdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Oğuzlar- Dodurga Karayolu üzerinde yaşandı. Yamaçtan kopan kaya, karayolunun ortasına düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücülerin haber vermesi üzerine Karayolları ekipleri, kayayı iş makinesi ile yoldan kaldırdı.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:06 Kaynak: DHA

Oğuzlar, Çorum, Güncel
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