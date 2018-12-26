Çorum'da Kaya Kütlesi Yola Düştü

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde yamaçtan kopan kaya, karayoluna düştü.

ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde yamaçtan kopan kaya, karayoluna düştü. Karayolları ekipleri, kayayı kaldırdı.



Olay, saat 01.00 sıralarında Oğuzlar- Dodurga Karayolu üzerinde yaşandı. Yamaçtan kopan kaya, karayolunun ortasına düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücülerin haber vermesi üzerine Karayolları ekipleri, kayayı iş makinesi ile yoldan kaldırdı.



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