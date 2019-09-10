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Çorum'da kaybolan genç ormanlık alanda bulundu

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki genç, ormanlık alanda bulundu.

Çorum'da kaybolan genç ormanlık alanda bulundu, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki genç, ormanlık alanda bulundu.

Erenler Mahallesi'nde yaşayan Akif Emirhan Keleş'in dün akşam saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine yakınları genci aramaya başladı.

Aramadan sonuç alamayan Keleş'in yakınları, polis, jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine 25 kişilik polis, jandarma ve AFAD ekibi arama çalışması başlattı.

Jandarmanın arama köpeği "Hisar"ın da katıldığı çalışmalarda Keleş'e, ilçeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Kayadibi bağları mevkisindeki ormanlık alanda ulaşıldı.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen genç, ailesine teslim edildi.

Jandarma, İskilip, Polis, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:08 Kaynak: AA
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