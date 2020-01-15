Çorum'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çorum'da 17 gündür haber alınamayan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan ve 29 Aralık 2019'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 21 yaşındaki Mücahit Bolat'ın bulunması için Valilik koordinasyonunda yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bolat'ın cep telefonu sinyallerinin en son alındığı Çorum- Samsun kara yolundaki Sıklık mevkisinde daha önce arama çalışmalarından bir sonuç alamayan ekipler, bu kez de bölgenin karşısındaki Pancarlık mevkisinde arama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden oluşturulan yaklaşık 70 kişilik ekip, Bolat'ı ormanlık arazide aradı.

Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında AFAD ekiplerince termal kameradan da yararlanıldı.

Ekiplerin arama çalışmalarına, 51 gündür aranan 79 yaşındaki kayıp alzaymır hastası Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı da destek veriyor.

Polis, jandarma ve AFAD ekipleriyle beraber dağlık ve ormanlık arazide Bolat'ı arayan Kayalı, hem Bolat'tan hem de babasından güzel bir haber gelmesini bekliyor.

Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polis ve jandarma ekipleri, babamı ararken şu anda genç kardeşimiz üzerinde yoğunlaştılar. Ben de elimden geldiği kadar genç kardeşimizin bulunması için destek olmaya çalışıyorum. Hem babamı hem de bu genç kardeşimizi gören ya da nerede olduğunu bilenlerin insaniyet namına en yakın kolluk kuvvetine haber vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.