Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kayıp Akgül, 3 Gündür Aranıyor

Çorum'da Kayıp Akgül, 3 Gündür Aranıyor

2 saat önce

ÇORUM'da, perşembe günü, yanında kaldığı halasının evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Akgül Eryılmaz (18) için polis 3 gündür sürdürülen arama çalışması başlattı.

Çorum'da Kayıp Akgül, 3 Gündür Aranıyor, System.String[]
ÇORUM'da, perşembe günü, yanında kaldığı halasının evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Akgül Eryılmaz (18) için polis 3 gündür sürdürülen arama çalışması başlattı. Baba Aydın Eryılmaz, "15 gündür halası Kezban Kara'nın yanında kalıyordu. Aniden kaybolmasına bir anlam veremiyoruz" dedi. 

Halası Kezban Kara'nın  Kale Mahallesi'ndeki evinde 15 gündür kaldığı belirtilen Akgül Eryılmaz, perşembe günü, 'Kıyafet almaya gidiyorum' deyip, kendi evlerine gitti. Akgül'ün geç olmasına rağmen dönmemesi üzerine Kezban Kara, inşaatta çalışan ağabeyi Aydın Eryılmaz'ı durumdan haberdar etti. Baba Eryılmaz da polis merkezine giderek, haber alamadıklarını kızının bulunması için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp Akgül Eryılmaz için 3 gündür sürdürülen arama çalışması başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da takibe aldı. Baba Aydın Eryılmaz, kızının ortadan kaybolmasına anlam veremediklerini belirterek, " Kızım, çok saf ve temiz bir kızdır. Her şeye kanar. 15 gündür halası Kezban Kara'nın yanında kalıyordu. Aniden kaybolmasına bir anlam veremiyoruz. Polis, her yerde kızımı arıyor. Allah rızası için kızımı gören veya yerini bilenler haber versin" diye konuştu. 

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:11 Kaynak: DHA

Polis, Çorum, 3. Sayfa
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