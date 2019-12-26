Çorum'da kayıp alzaymır hastasını 50 kişilik ekip arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da kayıp alzaymır hastasını 50 kişilik ekip arıyor - Son Dakika

Çorum'da kayıp alzaymır hastasını 50 kişilik ekip arıyor

6 saat önce

Çorum'da camiye gitmek için evinden ayrılan ve 31 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki alzaymır hastasını arama çalışmaları devam ediyor.

Çorum'da kayıp alzaymır hastasını 50 kişilik ekip arıyor, System.String[]

Çorum'da camiye gitmek için evinden ayrılan ve 31 gündür haber alınamayan 78 yaşındaki alzaymır hastasını arama çalışmaları devam ediyor.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım'da camiye gitmek için evden ayrıldı. Kayalı'nın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Alzaymır hastası olan Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yeri tespit eden ekipler, aramalarını Kırkdilim- Laçin ve Kuruçay-Gemet köyleri bölgesinde yoğunlaştırdı.

Sarp ve dağlık arazide jandarma komando birlikleri, İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekiplerince iz takip köpekleriyle arama çalışması yapılıyor.

Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri de kadavra köpeğiyle çalışmalara destek veriyor. 50 kişilik bir ekibin katıldığı çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın oğlu Uğur Kayalı da arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Babasının gidebileceği çevre il ve ilçeler ile köyleri de gezerek vatandaşları bilgilendiren ve afişler asan Kayalı, babasının bulunabilmesi için çaba sarf ediyor.

Kayalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının hayatından endişe ettiklerini, bulunması için herkesin yardımını beklediklerini söyledi.

Babasının daha önce de kısa süreli kaybolduğunu belirten Kayalı, "Kaybolduğu günden beri jandarmanın desteğiyle AFAD ekipleriyle arama yapıyoruz. Takip cihazından aldığımız son sinyaller doğrultusunda aramayı bu bölgede yoğunlaştırdık. Buranın dışında olma ihtimali de var. Bir araçla farklı bir yerleşim yerine de gitmiş olabilir. Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Osman Kayalı, Kayalı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor
HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti Sara krizi geçiren kişiye yardıma gelen şahsın yaptığı hareket, 'insanlık ölmüş' dedirtti!

Son Dakika Haberleri
21:20 Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
21:18 BURDUR Cenaze dönüşü kaza 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
21:18 Niğde'de kar nedeniyle dağlık arazide mahsur kalan işçiler kurtarıldı - Son Dakika
21:17 ANTALYA Küçük kıza cinsel istismara beraat kararı Yargıtay'a taşınıyor - Son Dakika
21:15 "11. İstanbul Edebiyat Festivali" - Son Dakika
20:48 Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı! Metrekareye 70 kilogram yağış bekleniyor - Son Dakika
19:52 HAK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılamaktan uzak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:24:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da kayıp alzaymır hastasını 50 kişilik ekip arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]