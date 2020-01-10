Çorum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor - Son Dakika

Çorum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor

6 saat önce

Çorum'da 12 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Çorum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor, System.String[]

Çorum'da 12 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Akkent Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Mücahit Bolat'tan 29 Aralık 2019'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Bolat'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi.


Cep telefonu sinyallerinden Bolat'ın son görüldüğü yeri tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Çorum- Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde yoğunlaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden oluşturulan 50 kişilik ekip, ormanlık arazide Bolat'ın bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması yapıyor.

Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda henüz bir neticeye ulaşılamadı.

Baba Cihat Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun "Dışarı çıkıyorum" diyerek evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Oğlunun gidebileceği her yere baktıklarını belirten Bolat, "Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Şu ana kada oğlumla ilgili bir ize rastlayamadık. Oğlumu gören veya yerini bilen varsa lütfen en yakın polis ve ya da jandarma ekiplerine haber versin." dedi.

Polis, Bolat, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç
Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
20:08 (Ek bilgiyle)Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü - Son Dakika
20:08 Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi - Son Dakika
20:07 (Ek bilgiyle)ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ - Son Dakika
20:06 Samsun eşinin şiddetiyle gözünü kaybeden elif: dünyamı kararttı, ışığa hasret kalsın - Son Dakika
20:05 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 20:09:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]