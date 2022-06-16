Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2) - Son Dakika
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Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)

16.06.2022 13:54

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan genç kız, Kızılırmak Nehri'nde ölü bulundu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan genç kız, Kızılırmak Nehri'nde ölü bulundu.

Güney Mahallesi'ndeki evinden 14 Haziran'da ayrılan 20 yaşındaki Elif Akıllı'dan haber alamayan ailesi, Osmancık Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. İlçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak Nehri istikametine gittiğini belirledi.

AFAD ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, genç kızın cansız bedeni, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kızılırmak Nehri üzerindeki Karaçay bendinde bulundu.

Sudan çıkartılan Akıllı'nın cesedi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Elif Akıllı'nın yolda yürüdüğü anlar, Kızılırmak Nehri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yandı. Görüntüde genç kızın bir köpeği sevdikten sonra uzaklaşması görülüyor.

Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)
Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2) - Son Dakika
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