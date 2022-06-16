Genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı. İlçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak Nehri istikametine gittiğini belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayıp ihbarı yapılan genç kızın cesedi Kızılırmak'ta bulundu (2) - Son Dakika

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