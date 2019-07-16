Çorum'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın ölü bulundu
1 saat önce
Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan otlatmak için evden ayrılan yaşlı kadın, ormanlık alanda ölü bulundu.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:30 Kaynak: AA
'un İskilip
ilçesinde hayvan otlatmak için evden ayrılan yaşlı kadın, ormanlık alanda ölü bulundu.
İlçeye bağlı Hallı köyünde dün hayvanlarını otlatmaya giden E.A'nın (74) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya haber verildi.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ve AFAD
ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Gece de devam eden çalışmaların ardından E.A'nın cenazesi, ormanlık alanda bulundu.
İlk incelemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan yaşlı kadının cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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