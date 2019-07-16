Son Dakika Haberleri: Çorum'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın ölü bulundu
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Çorum'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın ölü bulundu

1 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan otlatmak için evden ayrılan yaşlı kadın, ormanlık alanda ölü bulundu.

Çorum'da kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın ölü bulundu, System.String[]
Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan otlatmak için evden ayrılan yaşlı kadın, ormanlık alanda ölü bulundu.
İlçeye bağlı Hallı köyünde dün hayvanlarını otlatmaya giden E.A'nın (74) akşam eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya haber verildi.
İhbar üzerine köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Gece de devam eden çalışmaların ardından E.A'nın cenazesi, ormanlık alanda bulundu.
İlk incelemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan yaşlı kadının cenazesi, otopsi için İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İskilip, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:30 Kaynak: AA
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