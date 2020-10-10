Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi - Son Dakika

Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi

10.10.2020 19:15
Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi, System.String[]

Çorum'da ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çorum'da ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir aracın yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma devrildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu araca ulaştı.

Araçta kimsenin bulunmaması üzerine yapılan araştırmada, sürücü Satılmış Yuvarlak'ın (51) devrilirken otomobilden fırladığı belirlendi.

Yaklaşık 50 metre mesafede ulaşılan iki çocuk babası Yuvarlak'ın cesedi, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yuvarlak'ın 5 gün önce ayrıldığı evine geri dönmemesi üzerine ailesinin Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmasının ardından arama çalışması başlatılmıştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi - Son Dakika

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