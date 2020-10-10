Yaklaşık 50 metre mesafede ulaşılan iki çocuk babası Yuvarlak'ın cesedi, Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araçta kimsenin bulunmaması üzerine yapılan araştırmada, sürücü Satılmış Yuvarlak'ın (51) devrilirken otomobilden fırladığı belirlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir aracın yaklaşık 200 metre yükseklikten uçuruma devrildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu araca ulaştı.

Çorum 'da ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiği tespit edildi.

Son Dakika › Güncel › Çorum'da kayıp olarak aranan kişinin trafik kazasında öldüğü belirlendi - Son Dakika

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