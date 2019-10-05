Son Dakika Haberleri: Çorum'da kayıp şahsın cesedine ulaşıldı
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Çorum'da kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

59 dakika önce

Çorum'da kayıp şahsın cesedine ulaşıldı Kafasından tek kurşunla vurulan emekli polis memurunu intihar ettiği belirlendi Çürüyen cesedin hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendiÇORUM - Çorum'da yaklaşık bir ay önce kayıp ihbarında bulunulan emekli polis memurunun cesedine ulaşıldı.

Çorum'da kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

Kafasından tek kurşunla vurulan emekli polis memurunu intihar ettiği belirlendi

Çürüyen cesedin hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi

ÇORUM - Çorum'da yaklaşık bir ay önce kayıp ihbarında bulunulan emekli polis memurunun cesedine ulaşıldı.

Ailesi tarafından kayıp bildiriminde bulunulan emekli polis memuru Mustafa Boyraz (68)'ın cesedi vatandaşlar tarafından

şehitlik karşısındaki boş arazide bir kuyunun içinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri'nin yapmış olduğu incelemede, tamamen çürüyen ve tanınmayacak halde olan cesedin 02.09.2019 tarihinde ailesinin kayıp bildiriminde bulunduğu emekli polis memuru Mustafa Boyraz'a ait olduğu ve şahsın kendi tabancası ile başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Olay yeri ve ceset üzerinde yapılan incelemede, ölümünden bir ay sonra bulunan cesetin kısmen hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenirken, cesedin yanında Mustafa Boyraz'a ait beylik tabancası ile bir miktar para ve kimlik ve kartlar bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından Mustafa Boyraz'ın ceseti otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Çorum'da kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:31 Kaynak: İHA
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