Çorum'da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor - Son Dakika

Çorum'da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor

6 saat önce

Çorum'da camiye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan alzaymır hastası Hacı Osman Kayalı (78) ve 17 gün önce evinden ayrılan 21 yaşındaki Mücahit Bolat'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Çorum'da kayıplara karışan yaşlı adam ve genç her yerde aranıyor, System.String[]

Çorum'da camiye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan alzaymır hastası Hacı Osman Kayalı (78) ve 17 gün önce evinden ayrılan 21 yaşındaki Mücahit Bolat'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.


Her iki kayıp şahsın bulunması için Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan 50 kişilik ekip oluşturuldu. İz takip köpeği ve droneninde kullanıldığı aramalarda henüz bugüne kadar bir sonuç alınamadı.


Alzaymır hastası Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için kendilerine "esnaf timi" adı veren bir grup arama kurtarma çalışmalarına katılmış, yaşlı adamın fotoğrafını ana arterlere asan esnaflar ayrıca vatandaşlara Kayalı'nın fotoğrafını göstererek, sormuş görüldüğünde güvenlik güçleri ve aileye haber verilmelerini istemişti.


Mücahit Bolat'ın arama çalışmalarına devam ediliyor


29 Aralık'tan itibaren haber alınamayan Mücahit Bolat'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde cep telefonu sinyallerinden Bolat'ın son görüldüğü yeri tespit edilen Sıklık mevkisinde arama yapılırken, bugün ise Atçalı köyü, Samsun yolundaki ormanlık alanda arama çalışmalarına devam edildi.


Babasını arayan Uğur Kayalı'da arama çalışmalarına katıldı


Mücahit Bolat'ı arama kurtarma çalışmalarına kayıp babasını arayan Uğur Kayalı'da katıldı.


Babası Hacı Osman Kayalı'nın 51 gündür kayıp olduğunu açıklayan Kayalı, "Babamla birlikte Çorum'da genç bir arkadaşımızda kayboldu. Şu an da güvenlik güçlerimiz kayıp gencimizi bulmak için yoğunlaştı. Bende onlara destek olmak amacıyla buraya geldim. Babamı ve kayıp kardeşimi görenlerin insaniyet namına güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istiyorum. Bu sadece bizim kayıbımız değil toplumsal bir sorun. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - ÇORUM

Osman Kayalı, Kayalı, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
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