Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kaza 2 Ölü

Çorum'da Kaza 2 Ölü

2 saat önce

Çorum'da kaza 2 ölüÇorum'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına düşen ve kaldırıma çarparak durabilen minibüsteki 2 kişi öldü,Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi.

Çorum'da kaza 2 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına düşen ve kaldırıma çarparak durabilen minibüsteki 2 kişi öldü,

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su kanalına düşen minibüs beton kaldırıma çarparak durabildi. Minibüste sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştığı yerden çıkararak Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Sungurlu, Çorum, Güncel
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