Son dakika haber: Kaza yapan otomobil markete girdi - Son Dakika

Son dakika haber: Kaza yapan otomobil markete girdi

Son dakika gündem haberi... Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri market vitrininden içeri girdi.

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri market vitrininden içeri girdi.

Onur Ç. yönetimindeki 43 FK 402 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi'ndeki kavşakta Ümit G'nin kullandığı 19 ABS 768 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Onur Ç. yönetimindeki araç, yol kenarındaki marketin vitrininden içeri girdi. Sürücü yaralanırken, markette hasar oluştu.

Onur Ç, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haber: Kaza yapan otomobil markete girdi

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kaza yapan otomobil markete girdi - Son Dakika

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