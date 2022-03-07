Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

07.03.2022 15:44
Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerince çalışma başlatıldı.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki iş yerinde, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin de Alaca ilçesine bağlı köyde saklandığı tespit edildi.

Takibe alınan hükümlüler, saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Jandarma, JASAT, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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