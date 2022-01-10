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AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı

10.01.2022 17:22

Afyonkarahisar'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı.

Afyonkarahisar'da, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı.

Proje kapsamında 50 ilde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine bugün başlandı.

Valilik B blok binasında faaliyet gösteren Afyonkarahisar Nüfus Müdürlüğüne Nüfusmatik cihazı yerleştirildi.

Afyonkarahisar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri, AA muhabirine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yerli ve milli yazılım olan e-İmza'nın bugünden itibaren Afyonkarahisar'da başladığını söyledi.

Nüfus teşkilatının son yıllarda artık yerli ve milli yazılımı kullanmaya, vatandaşına ve milletine daha iyi hizmet vermek için çıtayı her gün bir üste taşıdığını anımsatan Tanyeri, şöyle konuştu:

"Bunun için herkese çok teşekkür ediyoruz. İlgi çok güzeldi. Vatandaşlar e-İmza olayını daha yakından takip etmek işlerinde, işlemlerinde kullanmak istiyorlar. E-İmza ile vatandaşlar finans bankacılık başta olmak üzere sağlık, noter, tapu gibi işlemlerde de e-imzalarını kullanabilecekler. Bu yapılan yerli ve milli yazılımla birlikte artık sahteciliğinde önüne geçilmiş olacak."

Vatandaşlardan Özlem Akdemir de "Sistemden çok memnun olduk. Kimlik kartlarında e-İmza'nın kullanılıyor olması dolandırıcılığında önüne geçmiş olacak. Çok daha iyi olacak." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı
AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı
AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı
AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı
AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı

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İçişleri Bakanlığı, İnönü Caddesi, Eylül, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemleri başladı - Son Dakika


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