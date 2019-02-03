Son Dakika Haberleri: Çorum'da Kişi Başına 15,94 Metrekare Yeşil Alan Düşüyor

Çorum'da Kişi Başına 15,94 Metrekare Yeşil Alan Düşüyor

37 dakika önce

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum'da kişi başına 15,94 metrekare yeşil alan düştüğünü bildirdi.

Çorum'da Kişi Başına 15,94 Metrekare Yeşil Alan Düşüyor, System.String[]
Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum'da kişi başına 15,94 metrekare yeşil alan düştüğünü bildirdi.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek ve vatandaşların daha sağlıklı ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla park ve yeşil alan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Şehrin dört bir yanında yeni yeşil alanlar oluşturduklarını dile getiren Gül, "Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Çorum geneline estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Çorum'da bu zamana kadar 35'i büyük 240 park yaptık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği Kent Park'ı 2018 yılında tamamladıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalar ile daha yeşil, daha temiz ve daha güvenilir ortamda çocukların oyun oynaması, vatandaşın daha güzel vakit geçirmesi ve dileyenlerin rahatça spor yapmasını amaçlıyoruz. Binlerce yetişmiş ağacı toprakla buluşturarak şehrimizin daha yeşil hale gelmesini sağlıyoruz. 2018 yılında yaptığımız park ve yeşil alan çalışmaları ile kişi başı yeşil alan miktarını 15,94 metrekareye çıkarttık. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Zeki Gül, Çorum, Güncel
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