Çorum'da Kişi Başına 15,94 Metrekare Yeşil Alan Düşüyor
37 dakika önce
Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum'da kişi başına 15,94 metrekare yeşil alan düştüğünü bildirdi.
Çorum
Belediye Başkanı Zeki Gül
, Çorum'da kişi başına 15,94 metrekare yeşil alan düştüğünü bildirdi.
Gül, yaptığı yazılı açıklamada, kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek ve vatandaşların daha sağlıklı ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla park ve yeşil alan çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Şehrin dört bir yanında yeni yeşil alanlar oluşturduklarını dile getiren Gül, "Çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla Çorum geneline estetik bir görünüm kazandırıyoruz. Çorum'da bu zamana kadar 35'i büyük 240 park yaptık." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da takip ettiği Kent Park'ı 2018 yılında tamamladıklarını aktaran Gül, şunları kaydetti:
"Yaptığımız çalışmalar ile daha yeşil, daha temiz ve daha güvenilir ortamda çocukların oyun oynaması, vatandaşın daha güzel vakit geçirmesi ve dileyenlerin rahatça spor yapmasını amaçlıyoruz. Binlerce yetişmiş ağacı toprakla buluşturarak şehrimizin daha yeşil hale gelmesini sağlıyoruz. 2018 yılında yaptığımız park ve yeşil alan çalışmaları ile kişi başı yeşil alan miktarını 15,94 metrekareye çıkarttık. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:07 Kaynak: AA
Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada
Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
Göz Doktoru Olan Vekilden Korkunç İddia: SGK'nın Kanser İlacı Kör Ediyor