Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın dogal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu değerlendirilirken, 105 kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Ömer Derindere Fen Lisesi'ne ait kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan öğrenciler ve öğretmenlerin karbonmonoksit gazından etkilenmeleri üzerine, yetkililer durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine pansiyona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 öğretmen ve 103 öğrenci, İlçe Devlet Hastanesi ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık Devlet Hastanesi'ne giderek öğrencileri ziyaret etti. Zehirllenmenin doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.


Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:32 Kaynak: DHA
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