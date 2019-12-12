Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (4) - Son Dakika

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (4)

7 saat önce

8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİÇorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı.

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (4), System.String[]

8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ

Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Çorum Valiliği, yazılı açıklama yaptı. Tedavisi tamamlanan 8 öğrencinin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, "Şu an itibari ile zehirlenmeye maruz kalan 103 öğrencimizden 52 öğrencimiz Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum Merkez'e sevk edilmiş olup, bunlardan 8'i, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir" denildi.


Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:19 Kaynak: DHA
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