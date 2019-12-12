Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (5) - Son Dakika

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Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (5)
6 saat önce
'İHMAL' İDDİALARINA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMAÇorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine, olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin Çorum Valiliği tarafından açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca...
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:04 Kaynak: DHA
'İHMAL' İDDİALARINA ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA
Çorum'un Osmancık ilçesinde, kız öğrenci yurdunda 2 öğretmen ve 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine, olayda 'ihmal' iddialarına ilişkin Çorum Valiliği tarafından açılan idari soruşturmanın yanı sıra Çorum Başsavcılığı'nca da çok yönlü adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, polis ve jandarma ekiplerince olay yeri incelemelerinin yapıldığını, gazdan etkilenen kişiler ve yurt görevlilerinin ifadelerine başvurulduğu bildirildi.
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, -
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