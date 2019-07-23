Son Dakika Haberleri: Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

1 saat önce

Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm, System.String[]
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Dağ Karapınar köyünde Hayriye Bekdemir (68), halsizlik ve ateş şikayetiyle 18 Temmuz'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 6 çocuk annesi Bekdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bekdemir'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
Kongo, Kırım, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı! ABD'de seyir halinde giden araca yıldırım düştü Uçakta başkasına baktığını farkeden kadın, sevgilisinin kafasında laptop parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]