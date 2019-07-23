Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
1 saat önce
Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:08 Kaynak: AA
'da Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Dağ Karapınar
köyünde Hayriye Bekdemir (68), halsizlik ve ateş şikayetiyle 18 Temmuz'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan 6 çocuk annesi Bekdemir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bekdemir'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
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