Çorum'da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı
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Çorum'da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı Hastaları getiren sağlık görevlilerin koruyucu elbiseler giydiği görüldüÇORUM - Çorum'un Mecitözü ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle iki kadın hastanede tedavi altına alındı.
Çorum Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:09 Kaynak: İHA
'da KKKA şüphesiyle 2 kadın tedavi altına alındı
Hastaları getiren sağlık görevlilerin koruyucu elbiseler giydiği görüldü
ÇORUM - Çorum'un Mecitözü
ilçesinde Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi Hastalığı şüphesiyle iki kadın hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki M.C. ve 65 yaşındaki H.Ö. adlı kadınlar baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle Mecitözü Devlet Hastanesi
'ne başvurdu.
Her iki hastanında yapılan testlerinde kan değerlerinin düşük çıkması üzerine KKKA şüphesiyle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaların ilçeden Çorum'a getiren sağlık görevlilerinin tedbir amacıyla koruyucu kıyafetler giydiği görüldü.
Her iki hastanın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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