Çorum'da kolluk kuvvetlerinin market ve pazarlardaki denetimleri sürüyor - Son Dakika

Çorum'da kolluk kuvvetlerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarları ve marketlerde sosyal mesafe ve maske denetimleri devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını engellemek, kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek ve salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla mahalle, semt pazar yerleri ve marketlerde gerekli tedbirler alındı.

Tedbirlerin uygulanması konusunda yapılan çalışmalarda il genelinde 34 ekip ve 129 personelin katılımıyla 19 pazar yeri ve 142 markette sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde pazar yerlerinde yapılan il ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararlarına aykırı davranışta bulunan 19 kişiye 392'şer liradan toplamda 7 bin 448 TL para cezası uygulandı.