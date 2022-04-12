Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

12.04.2022 17:08

Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Beyoğlan köyü Kıcıklar Mahallesi Erikli Bahçenin Dere mevkisinde bahçe komşusu olan iki aile arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek tarafların birbirini darbetmesinin ardından Ahmet F, oğlu Eyüp F. ve torunu A.E.F, Kaçmaz ailesine tüfekle ateş etti. 112 Acil Servis'e gelen çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz isabet eden saçmalar, Satı F, Meryem F. ve A.E.F. ise darp sonucu yaralandı.

Yusuf ve Hanım Kaçmaz'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül de köye gelerek, olay hakkında bilgi aldı. Jandarma ise köy merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet F, Eyüp F. ve A.E.F, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)
Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2)

YORUMLAR
500
DEAŞ saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı DEAŞ saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı Çorum'da komşuların silahlı kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika


Son Dakika
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement