Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

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Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Beyoğlan köyü Kıcıklar Mahallesi Erikli Bahçenin Dere mevkisinde bahçe komşusu olan iki aile arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek tarafların birbirini darbetmesinin ardından Ahmet F, oğlu Eyüp F. ve torunu A.E.F, Kaçmaz ailesine tüfekle ateş etti. 112 Acil Servis'e gelen çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Zeynep Kaçmaz ve Sedat Kaçmaz isabet eden saçmalar, Satı F, Meryem F. ve A.E.F. ise darp sonucu yaralandı.

Yusuf ve Hanım Kaçmaz'ın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül de köye gelerek, olay hakkında bilgi aldı. Jandarma ise köy merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ahmet F, Eyüp F. ve A.E.F, İskilip İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.