Çorum'da kontak kapatan kamyoncuları sevindiren haber - Son Dakika
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Çorum'da kontak kapatan kamyoncuları sevindiren haber

7 saat önce

Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilen bakanlığa gönderimini zorunlu kılan uygulama ertelendi.

Çorum'da kontak kapatan kamyoncuları sevindiren haber, System.String[]

Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilen bakanlığa gönderimini zorunlu kılan uygulama ertelendi.


AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kontak kapatarak uygulamayı protesto eden Çorumlu kamyoncuları ziyaret etti. Kamyoncularla bir araya gelen siyasiler sorunlar hakkında bilgi aldı.


Toplantının ardından Çorum milletvekilleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile görüştü. Yapılan girişimler sonucunda bakanlıktan bir açıklama yapılarak uygulamanın 30 Haziran tarihine ertelendiği açıklandı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Dijital takograf' uygulamasının, firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.


Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin; "Şoför esnafının yanında yer alarak uygulamanın ertelenmesini sağlayan Çorum Milletvekillerimize ve Ak Parti Çorum İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:38 Kaynak: İHA
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