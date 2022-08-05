Edinilen bilgilere göre, Çevre yolunda seyir halinde olan Öznur Ö. idaresindeki 19 TV 505 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ebru Ö. ve Özge H. yaralandı.

Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp attı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.