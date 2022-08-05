Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp attı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp attı: 3 yaralı

05.08.2022 14:31
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp attı: 3 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı.

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre yolunda seyir halinde olan Öznur Ö. idaresindeki 19 TV 505 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ebru Ö. ve Özge H. yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarpıp attı: 3 yaralı - Son Dakika

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