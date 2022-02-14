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Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

14.02.2022 19:37
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu'ya bağlı Boztepe köyü yakınlarında meydana geldi. Yörüklü köyü istikametine giden E.A. yönetimindeki 19 EE 492 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilde yolcu olarak bulunan Bekir K. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Sungurlu, Otomobil, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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