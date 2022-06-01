Çorum'da korkunç cinayet! Karısını döven adam baldızını da kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Çorum'da korkunç cinayet! Karısını döven adam baldızını da kurşun yağmuruna tuttu

01.06.2022 09:29

Çorum'da yaşanan korkunç olayda Emrah Ö. kavga ettiği baldızı Ezgi Taşıran'ı kurşun yağmuruna tuttu. 9 el ateş edilen baldız hayatını kaybederken, boşanma aşamasında olduğu eşi Özgecan Ö.'ye şiddet uyguladı. Cinayet ve şiddet anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Özgecan Ö., annesi Y.T. ve kız kardeşi Ezgi Taşıran ile boşanma aşamasında olduğu eşi Emrah Ö.'de kalan çocuğunu almaya gitti. Emrah Ö. sokakta karşılaştığı eşi, kayınvalidesi ve baldızı ile tartışmaya başladı. Bu sırada Ezgi Taşıran annesinden cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basmasını istedi.

9 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA KARISINI DÖVDÜ

Emrah Ö.'de belinden çıkardığı tabanca ile Ezgi Taşıran'a 9 el ateş ettikten sonra eşini darp etti. Saldırgan ardından otomobille kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sırt, boyun ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ezgi Taşıran, kaldırıldığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kaçan Emrah Ö.'yü arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Cinayet ve zanlının eşini darp ettiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Emrah Ö.nün elindeki tabanca ile kayınvalidesi ve baldızının bulunduğu araca koşarak geldiği, ardından tabanca ile ateş ettiği görülüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İl Sorumlusu Eylem Aka Kaya, 'Çorum'da Ezgi, ablasının boşanma aşamasında olduğu Emrah Ö. tarafından öldürüldü. Bu kadın cinayetleri artık durdurulsun" dedi.

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Kaynak: DHA

Cinayet, KADES, Silah, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da korkunç cinayet! Karısını döven adam baldızını da kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika


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