Son Dakika Haberleri: Çorum'da korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da korkutan yangın - Son Dakika

Çorum'da korkutan yangın

6 saat önce

Çorum'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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Çorum'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir apartmanın teras katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler apartmanın üst katını sardı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Bu arada apartmanın altında bulunan bir kafedeki müşteriler ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangın sırasında korkuya kapılan bir bayan sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak sakinleştirildi. Yangının duyulması üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir olay yerine gelerek bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.


Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

İtfaiye, Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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