Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor - Son Dakika

Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor

14.11.2020 17:55
Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor, System.String[]

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafındanyapılan denetimlerde 102 kişiye maske cezası uygulanırken 170 araca da para cezası uygulandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafındanyapılan denetimlerde 102 kişiye maske cezası uygulanırken 170 araca da para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, korona virüs salgınının görülmeye başlandığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, 13 Kasım 2020 tarihi itibari ile İl merkezinde 49 ekip ve 185 personel, ilçelerde ise 29 ekip ve 86 personel olmak üzere, toplam 78 ekip ve 271 personel ile İl Genelinde Covid-19 kapsamında denetimler devam ediyor.

2020 yılının son bir ayında HES kodu HES kodu uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde; 624 okul servis aracı, 268 personel servis aracı, 254 özel halk otobüsü, 272 şehirlerarası yolcu otobüsü ve 1704 ticari taksi denetlendi. HES kodu kapsamında 127 şahıs İskilipli Atıf Hoca KYK Yurduna yerleştirilirken, şuan 19 şahıs halen yurtta kaldığı ifade edildi. Ayrıca son bir ayda maske denetiminde 16 bin 404 şahıs uyarılırken, 102 şahsa işlem yapıldı. 8 adet okul servis aracına, 29 adet personel servis aracına, 39 adet özel halk otobüs aracına, 64 adet şehirlerarası yolcu otobüsüne ve 30 adet ticari taksiye idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. - ÇORUM

Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor
Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor
Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor
Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum'da korona virüs denetimi sürüyor - Son Dakika


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