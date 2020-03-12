Çorum'da korona virüs tedbirleri - Son Dakika
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Çorum'da korona virüs tedbirleri

6 saat önce

Çorum'da korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Çorum'da korona virüs tedbirleri, System.String[]

Çorum'da korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.


Çorum Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte ediliyor.


Ekipler cami, okul, otobüs durakları, çocuk parklarının yanı sıra toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklar toplum dezenfekte ediyor.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, Belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Başkan Aşgın, "Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan korona virüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi. - ÇORUM

Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:04 Kaynak: İHA
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