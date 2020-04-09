Son Dakika › Güncel › Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi - Son Dakika
Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi
6 saat önce
Çorum'da Korana virüs tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.
Çorum'da Korana virüs tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.
Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, şu ifadelere yer verildi; "İlimizde bugün itibariyle coranavirüs tedavisi görüp taburcu olanların sayısı toplam olarak 39'ya ulaşmıştır. Büyük bir fedakarlık ve titizlikle çalışmalarına devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 06:32 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti Çatı katında kafatası bulundu CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı: Adı geçen şahıs tanınmıyor Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı