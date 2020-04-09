Çorum'da Korona virüsü yenen 13 hasta taburcu edildi - Son Dakika

Çorum'da Korana virüs tedavisi gören 13 hastanın daha iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.



Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, şu ifadelere yer verildi; "İlimizde bugün itibariyle coranavirüs tedavisi görüp taburcu olanların sayısı toplam olarak 39'ya ulaşmıştır. Büyük bir fedakarlık ve titizlikle çalışmalarına devam eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" - ÇORUM