Çorum'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
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Çorum'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Çorum'da koronavirüs tedbirleri Çorum'da korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Çorum'da koronavirüs tedbirleri

ÇORUM - Çorum'da korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Çorum Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte ediliyor.

Ekipler cami, okul, otobüs durakları, çocuk parklarının yanı sıra toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklar toplum dezenfekte ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, Belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Başkan Aşgın, "Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan korona virüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.

Çorum'da koronavirüs tedbirleri

Çorum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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