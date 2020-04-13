Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 57 bin maske dağıtılacak - Son Dakika

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kamu personeline, belediye çalışanlarına, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile kolluk kuvvetlerine 57 bin maske dağıtılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi noktasında koruyucu tedbirlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Bu kapsamda Valilik tarafından 57 bin maske temin edildiği belirtilen açıklamada, "Valiliğimizce temin edilen 57 bin adet maske, il ve ilçelerimizde görevi başında bulunan resmi kurum çalışanlarımıza, merkez belediyemize, Vefa Sosyal Destek gruplarındaki görevlilere, kolluk personeline, evde ödeme yapan PTT görevlileri ile pazar ihtiyaçlarını temin için pazarlara gelen vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere emniyet görevlilerimize teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, toplumun büyük bir kesimiyle irtibatta olan bu gruptaki görevlilere maske dağıtımının büyük önem arz ettiği, ihtiyaç halinde maske dağıtımının devam edeceği kaydedildi.