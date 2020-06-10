Çorum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 228 kişiye idari para cezası - Son Dakika

Çorum'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen ay tedbirlere aykırı davranan 228 kişiye 510 bin 697 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri salgın süresince vatandaşları araç megafonu ve yüz yüze görüşerek sokağa çıkmama ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı

Ekipler, denetimlerde uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 11 kişiye 9 bin 558 lira, 20 yaş altı 58 kişiye 59 bin 937 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişiye 75 bin 802 lira ve 116 kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 365 bin lira olmak üzere toplam 228 kişiye 510 bin 697 lira idari para cezası uygulandı.