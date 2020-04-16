Çorum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 34 kişiye para cezası - Son Dakika

Çorum'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 34 kişiye 107 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tedbirler kapsamında kapalı bulunması gereken kent merkezindeki 3 dernek merkezi ile günübirlik kiralanan bir evde oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan baskınlarda, Kovid-19 önlemlerini ihlal eden kişiler tespit edildi.

Bir dernek merkezine yapılan baskın sırasında polise yakalanmamak için çatı katına gizlenen 17 kişi de ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.

Tedbirler kapsamında alınan kararlara uymayan 34 kişiye, 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 107 bin 100 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca 3 dernek merkezi ile günübirlik evi kiralayan kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.