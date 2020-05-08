Çorum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 447 kişiye idari para cezası - Son Dakika

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 447 kişiye para cezası uygulandı.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kent genelinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekiplerce bugüne kadar sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü 112 kişiye 43 bin 904 lira, 20 yaş altı 187 kişiye 92 bin 600 lira, sosyal mesafe kuralına uymayan 96 kişiye de 99 bin 922 lira idari para cezası kesildi.

Ekipler, market denetimleri kapsamında alınan kararlara uymayan 52 kişiye de 160 bin 794 lira para cezası uyguladı.