Çorum'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu edildi - Son Dakika

ÇORUM'da koronavirüsü yenen 4 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Çorum 'da koronavirüs testi pozitif çıkan 4 hasta tedavi altına alındı. Hastalar yapılan tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli yaklaşık 50'nin üzerinde koronavirüs testi pozitif hastanın taburcu edildiğini belirterek "Şu anda servislerimizde yatan aktif pozitif hastalarımız mevcut. Genel olarak Türkiye ortalamasının altında bir hasta sayımız var. Yalnız bu iyi sürece rağmen biz yine halkımızdan mümkün olduğunca evde kalmalarını, her zaman taburcunun mümkün olmadığını, bunun bir de kötü senaryolarının olduğunu düşünerek mümkün olduğunca kendilerini korumalarını istiyoruz" dedi.