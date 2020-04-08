Son Dakika › Güncel › Çorum'da koronavirüsü yenen 7 hasta daha taburcu edildi - Son Dakika
Çorum'da koronavirüsü yenen 7 hasta daha taburcu edildi
6 saat önce
Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 7 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 7 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 7 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden şifayla taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kentte dün evlerine gönderilen 19 kişiyle Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 26 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:48 Kaynak: AA
Son Dakika Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı Çorumlu girişimci, koronavirüs sonrası geliştirdiği dezenfekte kabininin seri üretimine başladı Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı