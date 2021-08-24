Çorum'da Kovid-19'a yakalanan solist, karantinaya girdiği evinin balkonunda konser verdi - Son Dakika

Çorum'da internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında pazartesi günleri canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyince, bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği evinin balkonundan yaparak izleyicilere eğlenceli bir akşam yaşattı.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de pazartesi günleri yayınlanan "Akustik Perde" programının solisti İbrahim Sarıca, Kovid-19'a yakalandığını ve karantinaya girdiğini, bu nedenle bu hafta canlı yayına katılamayacağını kanal yöneticilerine iletti.

Önce programı bu hafta yayınlamamayı düşünen kanal yöneticileri, ardından solistin sağlık durumunun da iyi olduğu bilgisi üzerine yayının, Sarıca'nın evinin balkonundan yapılmasına karar verdi.

Belediye görevlileri, canlı yayın ekibi ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik ekip, gerekli hazırlıkları tamamlayarak Sarıca'nın evinin bulunduğu sokağa ses ve canlı yayın sistemi kurdu.

Kanal yöneticilerinin sürprizini memnuniyetle karşılayan Sarıca, Çorum Belediyesi Web TV'den canlı yayınlanan bir saatlik konser verdi.

Mahalle sakinleri de balkonlarından izledikleri konserde Sarıca'nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Sarıca, konserin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonun Kovid-19'la mücadelede kendisine moral olduğunu söyledi.

Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Sarıca, "Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Maalesef ülkemizin de içinde bulunduğu Kovid-19 bana da denk geldi ama beni yalnız bırakmadınız. Gerçekten çok değişik duygular içindeyim. Beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki grup arkadaşlarım, Çorum Web TV, sizler iyi ki varsınız." dedi.