Çorum'da Kovid-19 kurallarını ihlal eden 14 kişiye 48 bin 566 lira ceza verildi - Son Dakika

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında devam eden "tam kapanma" kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 kişiye 48 bin 566 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mavral Sokak'ta faaliyet gösteren Yeşildere Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yöneticilerin, dernek binasına giden devriye ekiplerine kapıyı açmaması üzerine nöbetçi Cumhuriyet savcısından arama kararı çıkarıldı.

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, kumar oynandığına dair bir iz bulamadı.

Dernekteki 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 48 bin 566 lira para cezası verildi.