Çorum'da Kovid-19 nedeniyle 3 ayda 411 kişiye 672 bin 497 lira para cezası verildi - Son Dakika

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2021 yılının ilk 3 ayında belirlenen kurallara uymayan 411 kişiye 672 bin 497 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin salgınla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürdükleri belirtildi.

Kişi ve kuruluşların maske ve sosyal mesafe açısından denetlendiği, ayrıca polis otolarındaki megafonlarla kurallara uyma çağrısı yapıldığı anlatılan açıklamada, uyarılara rağmen kurallara uymayanlara İl Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda yasal işlem yapıldığını vurgulandı.

Açıklamada, "2021 yılı ilk 3 ayında Kovid-19 tedbirleri kapsamında fiziki mesafe kuralına uymayan 118 kişiye 248 bin 961 lira, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 142 kişiye 71 bin 459 lira, karantina ihlalleri sebebiyle 17 kişiye 30 bin 535 lira, kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 134 kişiye 321 bin 542 lira olmak üzere toplam 672 bin 497 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesini kullandı.