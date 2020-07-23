Çorum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çorum'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kontrollü sosyal hayat sürecinde Kovid-19 salgınına karşı önlem alınması amacıyla Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri, banka ve PTT şubeleri ile toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu ortak kullanım alanlarında denetim gerçekleştiriyor.

Vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri ve maske kullanımı konularında uyarıda bulunan ekipler, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarla mücadele kapsamında hazırlanan önlem ve uyarıların yer aldığı afişleri de resmi kurum ve kuruluşlar, muhtarlıklar, banka şubelerine asıyor.