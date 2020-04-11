Son Dakika › Güncel › Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi - Son Dakika
Çorum'da Kovid-19'u yenen 25 hasta daha taburcu edildi
6 saat önce
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 25 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde Kovid-19 teşhisi konulan 25 kişinin hastalığı yenerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği belirtildi.
Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunulan açıklamada, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.
Kentte bugüne kadar Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 64'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:04 Kaynak: AA
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Son 6 günün verilerine bakılınca salgında bir kırılma var Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti