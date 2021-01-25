Çorum'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlanan Laçin ilçesinde kamu görevlilerine başarı belgesi - Son Dakika

Çorum'da Kovid-19 vaka sayısı sıfırlanan Laçin ilçesinde kamu görevlilerine başarı belgesi

Çorum'un 4 bin 599 nüfuslu Laçin ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede etkin rol alan ve vaka sayısının sıfıra inmesine katkı sağlayan kamu çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Çorum'un 4 bin 599 nüfuslu Laçin ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede etkin rol alan ve vaka sayısının sıfıra inmesine katkı sağlayan kamu çalışanlarına başarı belgesi verildi. Laçin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Laçin Kaymakamı Emine Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Karakülah, İlçe Emniyet Amiri Hasan Tunç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Şimşek'i makamında kabul etti. Görüşmede ilçede Kovid-19 ile mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Kaymakam Karataş, görüşmenin ardından ilçede vaka sayısının sıfıra inmesinde katkı sağlayan Karakülah, Tunç ve Şimşek'e başarı belgesi verdi.

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