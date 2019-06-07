Son Dakika Haberleri: Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı (2)

12 dakika önce

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇorum'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde bir evde çıkarak çevresindeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı (2), System.String[]

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde bir evde çıkarak çevresindeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 4 ev ve 3 samanlığın yandığı tespit edildi.
Sarıkavak Köyü Muhtarı Mustafa Çakır, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Alevlerin yükseldiğini gördük ve itfaiyeye haber verdik. Hava gök gürültülü ve yağmur yağıyordu. Rüzgarın etkisiyle de yangın büyüdü. Çok şükür yaralanan veya can kaybı yaşanmadı. Yaptığımız tespitlerde 4 ev 3 samanlığın tamamen yandığını tespit ettik. İtfaiye ekipleri ve yoğun yağan yağmurun sayesinde yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yıldırım düşmemesine bağlı da olabilir. Tam nedenini bilmiyoruz, araştırılıyor" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
İtfaiye, İskilip, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de fabrika alevlere teslim oldu Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü Kocaeli'deki tekstil fabrikası küle döndü! işte görüntüler FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 00:15:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]