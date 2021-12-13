Çorum'da köy pazarında çıkan yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu - Son Dakika

Pazar alanında ısınmak amacıyla yakılan ateşten çıktığı tespit edilen yangın, 8 iş yerinde hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının yanında bulunan Alaca Belediyesine ait köy pazarında yangın çıktı.

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