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Çorum'da Köy yangını 2 ev ve cami yandı

1 saat önce

Çorum'da Köy yangını 2 ev ve cami yandıÇORUM - Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde bir evde yangın çıktı.

Çorum'da Köy yangını 2 ev ve cami yandı
ÇORUM - Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde bir evde yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 ev ve köyün camisi yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Çorum'un Kargı İlçesine 40 km uzaklıktaki Alioğlu Köyü'nde akşam saat 18: 30 sularında bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etrafında bulunan diğer ev ve köyün camisine de sıçradı. Yangını gören köylüler olayı hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının büyüyerek diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.
Öte yandan Alioğlu Köyü'nde 2017 Nisan ayında da yangın çıkmış, çıkan yangında 50 ev yanmıştı. Alioğlu Köyü aynı zamanda 2 hafta önce 8 evin yandığı Çal Köyü'ne 1 km uzaklıkta bulunuyor.
Çorum'da Köy yangını 2 ev ve cami yandı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Kargı, Çorum, 3. Sayfa
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