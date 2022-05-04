Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika
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Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti

04.05.2022 19:44
Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde bir çiftçiye ait ağıla giren kurt sürüsü 24 küçükbaş hayvanı telef etti, 4 hayvanı ise yaraladı.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde bir çiftçiye ait ağıla giren kurt sürüsü 24 küçükbaş hayvanı telef etti, 4 hayvanı ise yaraladı.

Başpınar köyünde ikamet eden Doğu ailesinin köye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Basirat Baba türbesi mevkiinde bulunan yayla evinin bitişiğindeki ağılına giren kurt sürüsü, 24 küçükbaş hayvanı telef etti. Saldırıda yaralanan 4 koyun ise kesildi.

Hayvanların sahibinin oğlu olan Bekir Doğu, babasının gece saat 02.30 sıralarında hayvanları kontrol edip yayla evine geçtiğini söyledi. Ağılı iki adet çoban köpeğinin koruduğunu anlatan Bekir Doğu, kurtlardan bir kısmının köpekleri üzerlerine çekerek uzaklaştırdığını, bu sırada diğer kurtların ise ağıla girerek hayvanlara saldırdığını söyledi. Sabah uyandıklarında ağıldaki 24 hayvanı ölü bulduklarını belirten Doğu, "Sabaha karşı kurtlar saldırmış. Sabah baktım ki koyunların sesi kesilmiş. Ağılda toplam 90 hayvanımız vardı" dedi.

Babasının, devlet desteği ile 2006 yılında 25 küçükbaş alarak hayvancılığa başladıklarını anlatan Bekir Doğu, "Devletimizden Allah razı olsun. Koyunlarımın borcunu bitirmiştim. Allah devletimize zeval vermesin" ifadesini kullandı.

Hayvanları beslemek için yem aldıkları için borçlandıklarını söyleyen Bekir Doğu, "Hayvanlarımızı Kurban Bayramı'nda satıp borçlarımızı ödemeyi düşünüyorduk. Şimdi borçlarımız kaldı. Ödeme şansımız zorlaştı. Devletimizden yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Anne Arife Doğu ise, kurt saldırısını öğrendiğinde fenalaştığını belirterek, "Kurtlar sabaha karşı ağıla girmiş. Ağılda bulunan 90 küçükbaş hayvandan 24'nü telef etmişler. Tek geçim kaynağımız olan hayvanlar bizim çocuklarımız gibiler" şeklinde konuştu - ÇORUM

Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti
Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti
Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti
Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti
Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti
Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti

YORUMLAR
500
Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek Osmancık öğretmenevi baştan aşağı yenilenecek

Osmancık, Başpınar, Çorum, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da köye inen aç kurtlar 24 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika


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